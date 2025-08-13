Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر Icon 155 وفاة بحمى لاسا منذ بداية العام في نيجيريا Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6 مناطق Icon Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض Icon معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك Icon وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة Icon فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي Icon التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في كاتريون للتموين

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
وظائف شاغرة في كاتريون للتموين
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة النقل البحري

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة النقل البحري

وظائف للرجال والنساء براتب 12 ألف ريال عبر طاقات

وظائف للرجال والنساء براتب 12 ألف ريال عبر طاقات

– مشرف عمليات تقديم الطعام.

– مسؤول خدمة التغذية.

– مساعد مدير السلامة والصحة المهنية.

– مدير الأعمال والتحليل والمواقع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

حصاد اليوم