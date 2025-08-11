Icon

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة القصيم.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة شركات الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– مدخل بيانات.

– معقب دوائر حكومية.

– مصمم رسومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

