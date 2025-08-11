وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في البنك الإسلامي موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة القصيم.
وبيّنت مجموعة شركات الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب.
– مدخل بيانات.
– معقب دوائر حكومية.
– مصمم رسومات.
وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)