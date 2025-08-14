وظائف شاغرة في مجموعة روشن

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الاتصالات الخارجية.

– مدير أول أبحاث السوق.

– مدير تطوير البرمجيات.

– أخصائي العمليات المالية.

– مدير أول تسويق الوجهات.

– مدير امتثال المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)