وظائف شاغرة في مجموعة صافولا

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف صافولا

وأبرزت مجموعة صافولا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف المشاريع.

– مشغل الإنتاج.

– مراقب المستودعات (عدد وظيفتين).

– مشغل الآت.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة صافولا، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)