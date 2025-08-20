Icon

وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من القوز، والرياض، وبريدة.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نسما القابضة

#وظائف أكاديمية بكليات الشرق العربي بالرياض

– أخصائي اجتماعي (القوز).

– محاسب (الرياض).

– أخصائي اجتماعي (الرياض).

– أخصائي اجتماعي (بريدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

