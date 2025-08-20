المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من القوز، والرياض، وبريدة.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي اجتماعي (القوز).
– محاسب (الرياض).
– أخصائي اجتماعي (الرياض).
– أخصائي اجتماعي (بريدة).
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)