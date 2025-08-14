Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، أو ما يعادلها.

– منسق الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

