وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أشعة الثدي.
– أخصائي أول المحاسبة.
– فني المعالجة المعقمة.
– فني أول مختبر الأسنان.
– مساعد طبيب الأسنان.
– أخصائي أشعة.
– ممرض/ــة.
– أخصائي العناية المركزة للبالغين.
– مساعد أخصائي علاج تنفسي.
– طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)