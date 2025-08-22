Icon

الصحة القابضة تعلن جاهزيتها في استقبال المتبرعين بالدم Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة Icon القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم Icon سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق Icon ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ Icon إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي Icon خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان Icon المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة Icon تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف هندسية شاغرة في شركة الفلك

#وظائف هندسية شاغرة في شركة الفلك

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف شاغرة في شركة الفنار

– أخصائي أشعة الثدي.

– أخصائي أول المحاسبة.

– فني المعالجة المعقمة.

– فني أول مختبر الأسنان.

– مساعد طبيب الأسنان.

– أخصائي أشعة.

– ممرض/ــة.

– أخصائي العناية المركزة للبالغين.

– مساعد أخصائي علاج تنفسي.

– طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في الخزف السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفلك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفلك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم