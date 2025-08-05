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وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٥ مساءً
وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز مركز الأمير سلطان، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس برمجيات.

– مهندس أنظمة/ الصيانة.

– مسؤول الأنظمة المدمجة.

– مهندس اتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز الأمير سلطان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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