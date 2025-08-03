وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز الوطني، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام التحليل والتصميم والهندسة المعمارية.

– رئيس فريق هندسة البيانات.

– أخصائي دعم أعمال نظم المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)