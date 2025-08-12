Icon

المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية Icon أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة Icon حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية Icon أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة  Icon جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة Icon تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات Icon المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق  Icon وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

ثلاث وظائف بمسمى (واعظ) ووظيفة (حلاق) بسجون الرياض

ثلاث وظائف بمسمى (واعظ) ووظيفة (حلاق) بسجون الرياض

– استشاري طوارئ أطفال.

– أخصائي أول تمريض.

– فني ترميز طبي.

– أخصائي مختبرات طبية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
آخر الاخبار

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة روشن العقارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة روشن العقارية

حصاد اليوم