وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى والعيادات التابعة له في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– استشاري طوارئ.
– سكرتير تنفيذي.
– طبيب نائب/ أمراض الدم.
– استشاري طوارئ أطفال.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)