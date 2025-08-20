Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى والعيادات التابعة له في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري طوارئ.

– سكرتير تنفيذي.

– طبيب نائب/ أمراض الدم.

– استشاري طوارئ أطفال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

