وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي لحام.

– أخصائي الفحص غير المدمر.

– فني أول مختبر.

– محلل اول الخصائص الفيزيائية والكيميائية.

– مشرف التحليل.

– محلل مختبرات المواد العطرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)