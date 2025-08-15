وظائف شاغرة في نسما وشركاؤها

سلمان للإغاثة يوزّع 2,200 سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في جازان إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط مخالفات جسيمة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة ابتعاث الإعلام بعدة مسارات المدني يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الأربعاء المقبل القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره
أعلنت شركة نسما وشركاؤها، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول تصميم/ كهربائي.
– سائق معدات ثقيلة.
– مهندس أول تصميم/ معماري.
– مهندس مسح الكميات/ ميكانيكي.
– مهندس أول مشتريات/ مدني.
– مشغل معدات.
– مسؤول شؤون الحوكمة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)