وظائف شاغرة في نسما وشركاؤها

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة في نسما وشركاؤها
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نسما وشركاؤها، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة نسما

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول تصميم/ كهربائي.

– سائق معدات ثقيلة.

– مهندس أول تصميم/ معماري.

– مهندس مسح الكميات/ ميكانيكي.

– مهندس أول مشتريات/ مدني.

– مشغل معدات.

– مسؤول شؤون الحوكمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

