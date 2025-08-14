وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة لدى السعودية لشراء الطاقة وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في هيئة سدايا رصد نهاية نجم عملاق حاول ابتلاع ثقب أسود السعودية تدين بأشد العبارات موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول الاتصالات.
– مسؤول محتوى إبداعي.
– أخصائي إدارة الحوكمة والامتثال.
– أخصائي أول الأنظمة والشبكات الآمنة.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)