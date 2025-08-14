Icon

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف شاغرة لدى السعودية لشراء الطاقة Icon وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة في مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في هيئة سدايا Icon رصد نهاية نجم عملاق حاول ابتلاع ثقب أسود Icon السعودية تدين بأشد العبارات موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
تعليم المخواة يعلن أسماء المرشحين على وظائف الحراسات الأمنية

تعليم المخواة يعلن أسماء المرشحين على وظائف الحراسات الأمنية

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الجوف والتقديم اليوم

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الجوف والتقديم اليوم

– مهندس أول الاتصالات.

– مسؤول محتوى إبداعي.

– أخصائي إدارة الحوكمة والامتثال.

– أخصائي أول الأنظمة والشبكات الآمنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة علم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة علم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
آخر الاخبار

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع

حصاد اليوم