حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كبير أخصائي علاقات العملاء.

– أخصائي التزام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

