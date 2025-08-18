وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– كبير أخصائي علاقات العملاء.
– أخصائي التزام.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)