Icon

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين Icon اكتمال قمر صفر بدرًا السبت المقبل Icon حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية Icon غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد Icon بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 Icon 4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة Icon لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات Icon ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض Icon أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

وظائف مدربين شاغرة لدى هيئة الهلال الأحمر

وظائف مدربين شاغرة لدى هيئة الهلال الأحمر

– أخصائي التزام.

– محلل الهيدروجين النظيف.

– خبير الهيدروجين النظيف.

– أخصائي السلامة والوقاية.

– أخصائي أول شراكات استراتيجية.

– محلل دعم إداري.

– أخصائي أول حوكمة بيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة روشن العقارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة روشن العقارية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم