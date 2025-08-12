وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع 13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق/ مراقب وثائق المشروع.
– أخصائي التعلم والكفاءة.
– مدقق داخلي أول.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)