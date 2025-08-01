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وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير الاتصالات الرقمية.

– محلل رئيسي الاتصالات الرقمية.

– خبير القوانين المحلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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