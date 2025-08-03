وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول/ منسق إقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ الصرف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المحفظة: شهادة الماجستير في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الاعتمادات المستندية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أغسطس 2025م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)