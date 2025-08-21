ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية 10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وزارة الدفاع والحرس الوطني الأمريكي يوقعان اتفاقية شراكة عسكرية
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كبير الاقتصاديين: شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد/ التميز المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مساعد أول/ منسق إقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)