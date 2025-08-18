وظائف شاغرة لدى التركي القابضة

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من العلا، وجدة، والرياض.
وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الموارد البشرية (العلا).
– أخصائي تخطيط وجدولة الصيانة (جدة).
– حارس أمن (الرياض).
وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)