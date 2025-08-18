Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى التركي القابضة

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى التركي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من العلا، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الموارد البشرية (العلا).

– أخصائي تخطيط وجدولة الصيانة (جدة).

– حارس أمن (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

