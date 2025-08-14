وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة لدى السعودية لشراء الطاقة وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في هيئة سدايا رصد نهاية نجم عملاق حاول ابتلاع ثقب أسود السعودية تدين بأشد العبارات موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الجنوبية، وبريدة.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف مشروع ميداني.
– موظف تسويق.
– مشرف الترويج/ التسويق.
– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.
– منسق تقنية المعلومات.
– فني سباكة.
– مشغل الآلات.
– مشغل الإنتاج.
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)