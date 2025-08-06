وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى وحدات الأعمال التابعة للشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل التخطيط المالي والميزانية.
– مسؤول المشتريات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)