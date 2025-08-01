وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الأحساء، والهفوف، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير صالة عرض (الأحساء).
– ممثل خدمة عملاء (الأحساء).
– مشرف المبيعات (الهفوف).
– مصمم ديكور داخلي (الخبر).
– مشرف المبيعات (الخبر).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)