وظائف شاغرة لدى السعودية لشراء الطاقة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التخطيط المالي والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي تخطيط الأعمال والأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 13 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)