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وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للموانئ

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– تنفيذي المواد الكيميائية/ السلامة.

– تنفيذي إداري التوريد/ الصحة والسلامة والأمن.

– مشرف السلامة.

– تنفيذي الاستدامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية العالمية للموانئ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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