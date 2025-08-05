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وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في كل من الرياض، والعلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول دعم القرارات.

– رئيس عمليات مرافق الفروسية.

– مدير أنشطة إدارة البرنامج.

– رئيس تخطيط وبرمجة الفعاليات الرياضية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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