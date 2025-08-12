وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع 13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي أول التصميم التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)