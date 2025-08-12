Icon

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع Icon 13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف Icon وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة Icon قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا Icon سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان Icon تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل  Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول التصميم التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

حصاد اليوم