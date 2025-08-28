وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول التعليم والتدريب وتقديم البحوث: شهادة الدكتوراه في تخصص الزراعة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير مركز المعرفة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المعرفة، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)