وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول التعليم والتدريب وتقديم البحوث: شهادة الدكتوراه في تخصص الزراعة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مركز المعرفة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المعرفة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)