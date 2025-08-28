Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران

وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران

وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب

وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب

– مدير أول التعليم والتدريب وتقديم البحوث: شهادة الدكتوراه في تخصص الزراعة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مركز المعرفة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المعرفة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة Aramex
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة Aramex

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة جسارة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة جسارة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة نابكو الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة نابكو الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة روابي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة روابي القابضة

حصاد اليوم