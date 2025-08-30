وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من ينبع، والجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني مراقبة الجودة (ينبع).
– أخصائي مركز البيانات (الجبيل).
– أخصائي الشبكات والاتصالات (الرياض).
– مشغل معدات/ التكسير (ينبع).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)