حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من ينبع، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مراقبة الجودة (ينبع).

– أخصائي مركز البيانات (الجبيل).

– أخصائي الشبكات والاتصالات (الرياض).

– مشغل معدات/ التكسير (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

