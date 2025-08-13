Icon

وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك التصدير والاستيراد

وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الأنظمة وقواعد البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

