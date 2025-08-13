خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف شاغرة في بنك الجزيرة
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الأنظمة وقواعد البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)