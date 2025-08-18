Icon

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة لـ”أعضاء هيئة تدريس” بالجامعة الإلكترونية

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات

– مشغل أول رسومات.

– فني مختبرات طبية.

– مهندس مراقبة العمل.

– مساعد إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

