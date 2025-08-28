وظائف شاغرة لدى شركة أتمال

أعلنت شركة أتمال “atmaal”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أتمال

وأبرزت شركة أتمال، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول دعم طلبات المبيعات.

– مراقب جودة.

– مسؤول خدمه عملاء وشكاوي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أتمال، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)