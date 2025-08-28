Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة أتمال

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة أتمال
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أتمال “atmaal”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أتمال

وأبرزت شركة أتمال، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
جامعة الطائف تعلن عن وظائف معيد ومحاضر

جامعة الطائف تعلن عن وظائف معيد ومحاضر

وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي في الرياض

وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي في الرياض

– مسؤول دعم طلبات المبيعات.

– مراقب جودة.

– مسؤول خدمه عملاء وشكاوي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أتمال، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم