وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المالية.

– مدير أول خدمات الدعم.

– مدير أول التسويق والمبيعات.

– مدير المبيعات.

– مدير دعم الصيانة والعمليات.

– مشرف تقنية المعلومات.

– مدير المرافق ومراقبة العرض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ الموافق 29 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

