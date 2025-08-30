وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المالية.
– مدير أول خدمات الدعم.
– مدير أول التسويق والمبيعات.
– مدير المبيعات.
– مدير دعم الصيانة والعمليات.
– مشرف تقنية المعلومات.
– مدير المرافق ومراقبة العرض.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ الموافق 29 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)