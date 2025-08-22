وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع، وجدة.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار التدريب والتطوير.

– مفتش مراقبة الجودة.

– مشرف الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس أول التخطيط.

– منسق/ مصمم الرسومات.

– مهندس الصيانة.

– سكرتير تنفيذي.

– أخصائي الأنابيب.

– مهندس تشغيل المعدات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)