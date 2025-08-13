وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر 155 وفاة بحمى لاسا منذ بداية العام في نيجيريا توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6 مناطق Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف تحليلات البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، علوم البيانات، تحليلات الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)