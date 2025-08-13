Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطائرات المروحية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف تحليلات البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، علوم البيانات، تحليلات الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

