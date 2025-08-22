وظائف شاغرة لدى شركة الفنار في 3 مدن

الصحة القابضة تعلن جاهزيتها في استقبال المتبرعين بالدم أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، ونجران، وجازان.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي لوجستيات.
– مهندس مراقبة التكاليف.
– مهندس مناقصات/ اتصالات.
– مهندس أول مدني/ المكتب الفني.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.
– مستشار تقني.
– مهندس أول التنسيق الفني.
– مهندس تخطيط المواد.
– مدير مبيعات.
– مدير تصميم المنتجات الكهربائية.
– مهندس مشروع.
– مهندس موقع كهربائي.
– مدير مشروع.
– مدير الموقع الكهربائي.
– مهندس أول تصميم وتطوير المنتجات.
– أخصائي مشتريات.
– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ المفاتيح والمقابس.
– مهندس أول مراقبة المشاريع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)