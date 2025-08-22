وظائف شاغرة لدى شركة الفنار في 3 مدن

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، ونجران، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي لوجستيات.

– مهندس مراقبة التكاليف.

– مهندس مناقصات/ اتصالات.

– مهندس أول مدني/ المكتب الفني.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.

– مستشار تقني.

– مهندس أول التنسيق الفني.

– مهندس تخطيط المواد.

– مدير مبيعات.

– مدير تصميم المنتجات الكهربائية.

– مهندس مشروع.

– مهندس موقع كهربائي.

– مدير مشروع.

– مدير الموقع الكهربائي.

– مهندس أول تصميم وتطوير المنتجات.

– أخصائي مشتريات.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ المفاتيح والمقابس.

– مهندس أول مراقبة المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)