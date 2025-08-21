ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية 10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وزارة الدفاع والحرس الوطني الأمريكي يوقعان اتفاقية شراكة عسكرية
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والرياض.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم هندسة المصانع (الخرج).
– محلل أنشطة إدارة المواهب (الرياض).
– أخصائي التدريب والتطوير (الرياض).
– مستشار الاتصال الطبي (الخرج).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)