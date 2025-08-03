Icon

غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع Icon أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا Icon عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية  Icon القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير Icon قنصلية السعودية لدى جنيف تباشر حادثة غرق مواطن Icon مراسل الإخبارية: مقتل طالب ⁧‫سعودي‬⁩ طعنًا في كامبريدج Icon ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد Icon سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال Icon إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف تهيئة وصيانة الطائرات

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

9 وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 4 مدن

9 وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 4 مدن

– مسؤول حسابات المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البريد السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البريد السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

حصاد اليوم