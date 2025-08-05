وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول تحليل الاستثمار.

– مدير أول دعم أعمال مكتب إدارة المشاريع.

– مدير أول التجارب العمودية.

– أخصائي العمليات المالية.

– مدير إدارة العلامة التجارية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)