وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الأعمال والتحليل.

– مساعد فني كهربائي.

– مساعد طاهٍ.

– طاهٍ مناسبات.

– موظف تقديم وجبات/ نادل.

– مدير الحوكمة المؤسسية.

– أخصائي مراقبة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

