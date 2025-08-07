وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض
أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير الأعمال والتحليل.
– مساعد فني كهربائي.
– مساعد طاهٍ.
– طاهٍ مناسبات.
– موظف تقديم وجبات/ نادل.
– مدير الحوكمة المؤسسية.
– أخصائي مراقبة الأعمال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)