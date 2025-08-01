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وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وخميس مشيط، وجدة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الخدمات الفنية/ الصيانة.

– مدير مشروع.

– أخصائي توريد الذخائر.

– أخصائي أنظمة الكمبيوتر.

– مدير السلامة.

– مدير تكامل تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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