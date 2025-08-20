المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المجمعة، والرياض، وتبوك، والطائف، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدرب محاكاة الطيران.
– رئيس قسم تغيير الأعمال.
– مسؤول الدعم اللوجستي.
– فني أول صيانة الذخائر.
– مطور أول/ بحري.
– مطور أول تطبيقات.
– مدير المالية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)