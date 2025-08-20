Icon

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المجمعة، والرياض، وتبوك، والطائف، والجبيل.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب محاكاة الطيران.

– رئيس قسم تغيير الأعمال.

– مسؤول الدعم اللوجستي.

– فني أول صيانة الذخائر.

– مطور أول/ بحري.

– مطور أول تطبيقات.

– مدير المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

