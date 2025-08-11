Icon

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إعداد التقارير/ إدارة المشاريع.

– رئيس التسليم الرقمي/ نمذجة معلومات البناء.

– مهندس السلامة من الحرائق.

– منسق الصحة والسلامة.

– المدير الفني لإدارة المرافق.

– مهندس أول البنية التحتية للاتصالات/ التصميم.

– مهندس أول البنية التحتية الكهربائية.

– مساعد مدير المشاريع.

– مخطط أول/ مجدول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

