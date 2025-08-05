وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف

أعلنت مجموعة الخريف التجارية- المتخصصة في قطاع الزراعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة الخريف

وأبرزت مجموعة الخريف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي توثيق/ دعم العمليات.

– مهندس دعم العمليات/ المعدات.

– مشرف أول الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير التدقيق الداخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الخريف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)