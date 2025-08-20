Icon

وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض، وجدة .

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب الجودة.

– حارس أمن.

– مساعد مدير الأمن.

– مساعد مدير السلامة والصحة المهنية.

– رئيس فريق صالات المطارات.

– أخصائي السلامة والصحة المهنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

