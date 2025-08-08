وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من خميس مشيط، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير صالة عرض (خميس مشيط).

– مدير متجر/ صالة عرض (خميس مشيط).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– منسق التوصيل (الرياض).

– مخطط الطلبات/ المشتريات (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)