Icon

مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار Icon أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447 Icon سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا Icon سماء السعودية والعالم القديم بلا بدر هذا الشهر ورصد قمر سمك الحفش Icon فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي.. 5 اتصالات من فيصل بن فرحان لبحث تطورات الأوضاع في غزة Icon هيديو كوجيما يكشف الأسرار الحصرية لتطوير لعبة Death Stranding 2 خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 Icon صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور المشاركة بالمزاد الدولي لمزارع الإنتاج Icon ابتكارات رائدة في قطاع الطرق تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية Icon 30 يومًا تفصلنا عن الخسوف الكلي للقمر Icon الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من خميس مشيط، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

– مساعد مدير صالة عرض (خميس مشيط).

– مدير متجر/ صالة عرض (خميس مشيط).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– منسق التوصيل (الرياض).

– مخطط الطلبات/ المشتريات (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة البحر الأحمر
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة البحر الأحمر

حصاد اليوم