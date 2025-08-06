وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدرب عمليات الجودة (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الجودة، علوم الأغذية، علم الأحياء الدقيقة، الهندسة الزراعية، الهندسة الكيميائية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مفتش مراقبة الجودة (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)