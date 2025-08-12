وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول تصميم السياسات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، الصيدلة، السياسات الصحية، اقتصاديات الصحة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي علم البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، علوم الحاسب، علوم البيانات والتحليل، الذكاء الاصطناعي)، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)