وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تصميم السياسات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، الصيدلة، السياسات الصحية، اقتصاديات الصحة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي علم البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، علوم الحاسب، علوم البيانات والتحليل، الذكاء الاصطناعي)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

