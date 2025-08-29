Icon

رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر Icon أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء  Icon وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة بـ شركة المراعي Icon وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق  Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم

وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم

غرفة الرياض تطرح وظائف للسيدات بالقطاع الخاص

غرفة الرياض تطرح وظائف للسيدات بالقطاع الخاص

– أخصائي أول إدارة الموردين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد)، أو ما يعادلها.

– مسؤول العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في الخزف السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم