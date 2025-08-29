رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بـ شركة المراعي وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول إدارة الموردين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد)، أو ما يعادلها.
– مسؤول العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)