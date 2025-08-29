وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول إدارة الموردين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد)، أو ما يعادلها.

– مسؤول العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)